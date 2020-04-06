Sağlıkçılara balkondan konser verdi, polis geldi sosyal mesafeye dikkat çekti
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Bursa, Polis

Sağlıkçılara balkondan konser verdi, polis geldi sosyal mesafeye dikkat çekti

Sağlıkçılara balkondan konser verdi, polis geldi sosyal mesafeye dikkat çekti Sağlık çalışanları için balkon konseri verdiler mahalleli sokağa döküldü Sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlatan sanatçılara, polis de anonslarıyla destek oldu Bursa'da sağlık çalışanlarına destek olmak için...

06.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:54

Sağlıkçılara balkondan konser verdi, polis geldi sosyal mesafeye dikkat çekti

Sağlık çalışanları için balkon konseri verdiler mahalleli sokağa döküldü

Sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlatan sanatçılara, polis de anonslarıyla destek oldu

BURSA - Bursa'da sağlık çalışanlarına destek olmak için balkonu sahneye çeviren 3 arkadaş, sesi duyup da gelenlerin parkta çoğalmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlatan sanatçılara ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de anonslarıyla destek verdi.

Gece gündüz demeden insanların sağlığı için çaba sarf eden sağlıkçılar için Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar moral vermek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bursa'da da bir araya gelen 3 arkadaş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Binası arkasındaki sitenin balkonunu sahneye çevirdi. Sağlık çalışanları ve evde kalan vatandaşlar için bir birinden hareketli türkü ve şarkıları seslendiren Alper Çayır, Ahmet Bahyan ve Çağatay Taşkın Sert herkesi mest etti.

Elit Sitesi haricinde balkonu gören her apartman sakini de müziğin ritmine kendini kaptırdı. Evde kalmanın acısını balkonda göbek atarak geçiren vatandaşlar, ellerindeki telefonlarla da anıt kaydetmeyi ihmal etmedi.

Görevde olan sağlık çalışanları tek tek kapı önüne çıkarak kendileri için verilen konsere eşlik ederken, sesi duyan diğer sokak sakinleri de balkonun karşısındaki parka akın etti. Sokağın ortasında göbek atmaktan çekinmeyen vatandaşların yoğunluğu artınca 3 arkadaş ne yapacağını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi de geldi.

Sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlatan sanatçılara polis ekipleri de anonslarıyla destek verdi. İhbar veya devriye sonucu mahalleye gelen polis ekipleri, anonslarında 'Sosyal mesafeyi koruyun, iyi moraller' anonsuyla vatandaşın eğlencesini bölmek istemedi.

Sağlıkçılara balkondan konser verdi, polis geldi sosyal mesafeye dikkat çekti

Kaynak: İHA

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Sağlıkçılara balkondan konser verdi, polis geldi sosyal mesafeye dikkat çekti
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