Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi
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Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi

İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ - Haberler | Yerel

Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi Aydın'da pandemi döneminde görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen aralarında sağlık görevlilerinin de yer aldığı zeybek gösterisi, beğenildi.

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Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi

AYDIN - Aydın'da pandemi döneminde görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla düzenlenen aralarında sağlık görevlilerinin de yer aldığı zeybek gösterisi, beğenildi.

Aydın'da 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası dolayısıyla Halk Oyunları gösterisi hazırlandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen halk oyunları gösterisinde, sağlık çalışanları ambulanslar önünde zeybek oyunu oynadı. Pandemi dolayısıyla gece gündüz fedakarca ve özverili bir şekilde çalışan tüm sağlık çalışanlarına, moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlik büyük beğeni topladı.

Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi
Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi
Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi
Sağlıkçılar zeybek oynadı, moral verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR DURMUŞ

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