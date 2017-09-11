Sağlıkçılar Yıpranma Payı İstiyor

TÜRK Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türemiş, hükümetten sağlık çalışanları için 5 yıla 1 yıl olmak şartıyla yıpranma payı verilmesini istedi.



Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen Manisa Şubesi Başkanı Feymi Türemiş, sendika binasında sağlıkçıların yıpranma paylarıyla ilgili açıklamada bulundu. Türemiş, 25 Ağustos tarihinde çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile cezaevlerinde görevli infaz ve koruma memurlarına 4 yıla 1 yıl olarak yıpranma payı verildiğini, ancak sağlık çalışanlarına hala yıpranma hakkının verilmediğini söyledi. Şube Başkanı Türemiş, "Cezaevlerindeki memurların bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ama sayın Cumhurbaşkanı söz vermesine rağmen, bir KHK ile bile bu hak rahatça tanınabiliyorken, neden sağlık çalışanlarına 3 yıldır bu hakkın verilmediğini sormak istiyoruz. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten vazgeçilmelidir. Son olarak kamu çalışanlarını sukutu hayale uğratan toplu sözleşmede de yıpranma payı konusunda varılan anlaşma tabiri caizse endişe vericidir" diye konuştu.



- Manisa