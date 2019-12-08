Sağlıkçılar "Yaşama yol verin" dediler

08.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:40

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sağlıkçılar, "Yaşama yol verin" etkinliği kapsamında durdurdukları sürücülere broşürler dağıtarak



çeşitli hediyeler verdiler.



Düzce Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları uygulamalarda sürücüleri durdurarak "Yaşama yol verin" dediler. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mevlüt Yıldız ve Ambulans Servisi Başhekimliği personeli, İstanbul Caddesi'nde sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtılarak çeşitli hediyeler verildi.



Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Bugün burada yaya geçidinde yayalara farkındalık oluşturmak için hem de 112 haftamızda yaşama yol ver, hayata tutun sloganıyla ambulanslarımızı gördüklerinde yol vermeleri gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ortak çağrı merkezimizi gereksiz yere meşgul etmemeleri ile ilgili vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Asılsız ihbarlar yüzde 25 azaldı



Yılmaz, çağrıların ortak çağrı merkezine geçmesi ile asılsız ihbarlarda azalma olduğunu belirterek, "112 ortak çağrı merkezine geçtiğimizden beri yaklaşık yüzde 25 oranında asılsız ihbarlarla ilgili azalma oldu. Bu da bizi memnun edici bir durum oluşturuyor. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü hepimize buna ihtiyaç duyabilir, onun için gereksiz yere 112 Acil Çağrı'yı meşgul etmeyin diyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA