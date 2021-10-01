KASTAMONU - Sağlıkçılar voleybol turnuvasında sahaya filyasyon kıyafeti ile çıktılar

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen "Cumhuriyet Kadın Voleybol Turnuvası"nda sağlıkçılar sahaya maske ve filyasyon kıyafeti ile çıktılar.

Taşköprü Kaymakamlığınca düzenlenen turnuvaya katılan Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkati çekmek için Kaymakamlık Voleybol takımı ile oynayacağı maça maske ve filyasyon kıyafeti ile çıktı.

Takımın bu davranışı seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Sporcular maça başlarken filyasyon kıyafetlerini değiştirdi.

Maç, 3-0 Kaymakamlık Voleybol takımının üstünlüğü ile sona erdi.

Taşköprüspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü ve turnuva hakemi Emre Pehlivan AA muhabirine, sporcuların büyük takdir topladığını söyledi.

Takımı tebrik eden Pehlivan, "Turnuvadaki örnek davranışlarından dolayı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımına teşekkür ediyoruz. Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızı bir kez daha sporcular ve vatandaşlarımız ile alkışladık. Kovid-19'a karşı verdikleri mücadeleden dolayı tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.