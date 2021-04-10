Sağlıkçılar, polislerin gününü kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, 112 Acil Başhekimlik ve UMKE ekipleri 10 Nisan Polis günü sebebi ile Şehit Polis Osman Çatana Polis karakolunu ziyaret ederek polislerin gününü kutladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, 112 Acil Başhekimlik ve UMKE ekipleri 10 Nisan Polis günü sebebi ile Şehit Polis Osman Çatana Polis karakolunu ziyaret ederek polislerin gününü kutladı.

10 Nisan Polis günü sebebi ile Düzce'de sağlıkçılar polis karakolunu ziyaret ederek polislerin gününü kutladı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi ile beraber 112 ve UMKE görevlileri Şehit Polis Osman Çatana Polis karakolunu ziyaret etti. Düzce il Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın karşıladığı heyetin ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ziyarette konuşan İl Sağlık Müdür Dr. Yasin Yılmaz, "Kendilerine devletimizin ve milletimizin varlığı ve bekası için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün onlar için kıymetli olduğu kadar bizler içinde çok kıymetli. Pandeminin kahramanları olan arkadaşlarımız ile birlikte emniyet teşkilatımızın 176. Yıldönümünü kutlamak için Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Akkaplan nezdinde ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette söz alan ve aynı zamanda beyin cerrahı olan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ise, "Bugün Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 176. Yıl dönümünü kutluyoruz. Ben tıp fakültesine kayıt olduğum ilk gün şunu öğrenmiştim. Polis doktor kardeştir. Bu düstur ile büyüdük. Pandemi döneminde bir çok saha çalışmasında bizim, zabıta, il sağlık personeli ve emniyet teşkilatımızın çok büyük desteği oldu. Hem bu olay hem de teşkilatın kuruluş yıldönümünden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı