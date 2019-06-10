Sağlıkçılar mezuniyet heyecanı yaşadı

Sivas Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 113 öğrencinin mezun olduğu törende Sultan Şehrin Sultanları Halk Oyunları ekibi çeşitli yörelerin oyunlarını sergiledi.

Törende konuşan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Korkmaz, kendilerine 4 yıl önce emanet edilen öğrencileri akademik ve mesleki açıdan en üst seviyede yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Öğrencilere yeni hayatlarında başarı dileyen Korkmaz, "Her biriniz bu ülke için, bu millet için bir değersiniz. Bu ülkede yaşayan insanların dinini, dilini, milletini, rengini ve mezhebini dikkate almadan hizmet etmeniz bu ülkeye olan en büyük borcunuzdur. Size uzanan ellere şefkat ve merhamet ile muamele edin asla geri çevirmeyin." dedi.

Konuşmaların ardından okul birincisi Furkan Yaraş, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Törende, 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine Türk bayrağını ve okulun flamasını teslim etti.

Okul da dereceye giren öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehmi Tutkun ve Malik Erdoğan altın hediye etti.

Numune Hastanesinde kanser tedavisi gören 12. sınıf öğrencisi Murat Kurur'un diploması okul müdürü Korkmaz tarafından ablası Sevil Kurur'a verilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Tören öğrencilerin meslek andını okumasıyla sone erdi.

Kaynak: AA