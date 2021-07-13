Sağlıkçılar masa tenisi turnuvasında stres attı

Sağlık-Sen Düzce Şubesi tarafından organize edilen masa tenisi turnuvasına katılan sağlık çalışanları hünerlerini sergiledi.

Sağlık-Sen Düzce Şubesi tarafından organize edilen masa tenisi turnuvasına katılan sağlık çalışanları hünerlerini sergiledi.

Sağlık-Sen Düzce Şubesi, pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanlarını motive etmek amacıyla masa tenisi turnuvası organize etti. Sağlıkçıların yoğun ilgi gösterdiği turnuva 5 gün sürdü. 5 gün sonunda finale kalan sporcular ise turnuvada şampiyon olabilmek için yoğun çaba harcadı. Turnuva sonunda Ferhat Demirel bütün rakiplerini yenerek birinci olurken, Op. Dr. Sinan Cumhur Karakoç 2'nci, Muharrem Akça'da 3'üncü oldu. Dereceye giren sağlık çalışanlarına ödüllerini ise Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı