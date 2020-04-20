Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi
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Kahramanmaraş, Güncel

Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi

KAHRAMANMARAŞ'ta Aile Hekimi Erdem Güden, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına destek vermek için türkü yazdı.

20.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:21
Sağlıkçılar koronavirüse türkü yazıp, koro halinde söyledi

KAHRAMANMARAŞ'ta Aile Hekimi Erdem Güden, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına destek vermek için türkü yazdı. Sağlık çalışanları ve müzisyenlerce telekonferans yöntemiyle koro halinde söylenen 'Zalim virüs korona' isimli türkü sosyal medyada beğeni aldı.

Koronavirüsle mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları vatandaşlara sık sık yaptıkları evde kal çağrısını bu defa türkü ile yaptı. Aile Hekimi Erdem Güden'in yazdığı müzisyenlerin bestelediği türkü, Kahramanmaraş Tabipler Odası Kültür ve Sanat Kolu Başkanı Aile Hekimi Harun Tanır ile Güden'in de yer aldığı 8 kişilik bir koro tarafından seslendirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyen koro üyeleri türküyü telekonferans yöntemiyle bağlama, ney ve kanun eşliğinde seslendirdi.

"BİZE VERİLECEK EN BÜYÜK DESTEK EVDE KALMAKTIR"Doktor Harun Tanır, sosyal medyada büyük beğeni alan türküyü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'evde kal' çağrısına destek olmak ve koronavirüsle mücadelede en önemli tedbirin başında gelen hijyene dikkat çekmek için seslendirdiklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımıza evde kal çağrısı yapma, mecbur kalıp çıkmaları durumunda ise maskelerini takmalarını ve temas kurmamaları konusunda uyarmak için böyle bir çalışma yaptık. Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları bu süreçte maalesef evlerine gidemiyor, eşi ve çocuklarından ayrı kalıyor. Bu süreçte bize verilecek en büyük destek, vatandaşlarımızın evde kalmasıdır. O nedenle tüm Türkiye evde kalsın" dedi.

Kaynak: DHA

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