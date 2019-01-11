Sağlıkçılar ile Hastaların İmdadına Yetiştiler
Ordu'da olumsuz hava şartları nedeniyle hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans ile hastaların yardımına Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.
Ordu'da olumsuz hava şartları nedeniyle hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans ile hastaların yardımına Ordu Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti.
Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Nizamettin Kesimoğlu rahatsızlandı. Kar dolayısıyla ulaşımda sıkıntı yaşayan Kesimoğlu'nun yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nden hastaya ulaşmak üzere yola çıkan ambulans, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı.
Ambulans, Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin kar temizleme çalışması eşliğinde yaklaşık 2 saatte hastaya ulaştı.
Evinden alınan Kesimoğlu, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ayrıca, Akkuş ilçesi Koçcuvaz Mahallesi'nde hastalanan bir kişi, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
11 araç yolda kaldı
Gürgentepe Okçabel Mahallesi yakınlarında 10 araç kar nedeniyle kapanan yolda kaldı.
Araçlarında mahsur kalan vatandaşların yardım istemesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle yolu açarak araçların geçişini sağladı.
Akkuş ilçesi Gedikli Mahallesi'nde içerisinde 4 kişinin bulunduğu kamyonet de karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.