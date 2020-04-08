Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisi: "Tamamen yanlış anlaşılma yaşandı" Sinop'ta site girişine asılan "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" yazılı uyarı tepkilere yol açtı.

Sinop'ta site girişine asılan "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" yazılı uyarı tepkilere yol açtı. Uyarı yazısının asıldığı sitenin yöneticisi Zafer Karagülle, yanlış anlaşılma olduğunu ve çok üzgün olduklarını belirtip, 'özür' diledi.

Sinop'un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi Yönetimi, binada oturan sağlık çalışanlarının tepkisini çeken bir karar aldı. Bina girişine asılan yazıda, "Sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" denildi. Binada oturan sağlık çalışanları, kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, yaşadıkları hayal kırıklığını ifade eden duygularını paylaştıkları notu ekledi. Hayatlarını riske etmenin yanı sıra ailelerinden özveride bulunarak hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ise yazdıkları notta şu ifadelere yer verdi:

"Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler 'bir şeye ihtiyacınız var mı?' diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez. İnsan sevgisi üzerine kurulmuş bu mesleği icra ederken, sizleri aile fertlerinden ayırmayan bizler bu muameleyi hak etmedik, etmiyoruz. Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz."

Sinova Sitesi Yönetimi uyarı yazısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine yazıyı kaldırdı.

"Biz aksine onlardan gelen isteği onlara katkı sağlamak için yaptık"

Tepkilere neden olan uyarı yazısının asıldığı Sinova Sitesi'nde yönetici olan Zafer Karagülle, yanlış anlaşıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi. Tepki çeken yazı için sağlık çalışanlarının akrabalarınca kendilerine böyle bir talep geldiğini anlatan Karagülle, "Sitemizde oturan sağlık çalışanlarından hekim arkadaşlardan bizim hastalarımızdan korona virüs çıkanlar var. Biz de taşıyıcı olabiliriz. Sizlere geçmemesi için iki asansör var. 'Bir tanesini bize tahsis eder misiniz?' diye teklifte bulundular. Biz de bir araya toplanamadığımız için telefondan iletişim kurarak bu durumu konuştuk. Herkes 'sağlıkçılar istiyorsa neden yapmayalım? Onlar ne isterse yapmalıyız' dediler. Biz o yüzden asansörün bir tanesini onlara tahsis ettik. Fakat diğer bloklarda oturan sağlıkçı arkadaşlardan da yazıyı yanlış anlayıp kendilerini ötelenmiş gibi hissetmişler sanırım. O yüzden de böyle bir tepki gösterdiler. Onlar da üzüldü, biz de üzüldük. Kesinlikle ortada yanlış bir anlaşılma var. Böyle bir durumda sağlıkçılara böyle bir şey yapamayız. Onlar canla başla çalışırken kimin aklına böyle bir şey gelir? Biz iyilik yaparken yanlış anlaşılma oldu. Yanlış anladılarsa özür dileriz. Biz aksine onlardan gelen isteği onlara katkı sağlamak için yaptık. Yazıyı anında kaldırdık ve özür yazısı da yazdık" açıklamasında bulundu. - SİNOP

Kaynak: İHA