Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ

Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor

Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor Korona virüsü salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından Elazığ'da karantina kurallarına uyan Fatma Sevinç Oğuzhan evinden gönüllü olarak sağlıkçılar için maske dikiyor.

28.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:17
Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor

Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor

ELAZIĞ - Korona virüsü salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından Elazığ'da karantina kurallarına uyan Fatma Sevinç Oğuzhan evinden gönüllü olarak sağlıkçılar için maske dikiyor.

Çin'de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı Türkiye de sağlık çalışanları yoğun bir mesai harcıyor. Elazığ'da da Halk Eğitim Merkezinde Usta Öğretici olan 60 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Sevinç Oğuzhan korona virüsü tedbirlerine uyarak evden çıkmayıp gönüllü olarak maske dikiyor. Ürettiği maskeleri ücretsiz olarak halk eğitim merkezine ulaştıran Sevinç, sağlıkçılara bu şekilde destek olmaya çalışıyor. Öteyandan, Halk Eğitim Merkezi koordinesinde 50 kadının günlük yaklaşık 100 maske üreterek önemli bir destek verdiği bildirildi.

Böyle bir durumda evlerde kalmaları gerektiğini belirten Usta Öğretici Fatma Sevinç Oğuzhan, " Ülkemiz ve sevdiklerimizi bir daha görebilmek için evimizde durmak zorundayız. Bu kurallara uyduk. Halk eğitim olarak bir faaliyetin içerisine girdik. Maske dikimi için bizler ile istişarede bulundu. Gönüllü olarak burada bizlerde maske dikiyoruz. 50 arkadaş hiçbir ticari amaçla değil, bir ücret talep etmeden evde halk eğitimde ve atölyelerde dikiliyor. Ülkemiz ve dünya zor bir durumda bizim başka bir ülkeden ve başka bir şehirden yardım isteme gibi bir durumumuzda yok. Eğer maske ihtiyacı varsa biz bu süreçte maske dikeceğiz"dedi.

Herkesin elinden geleni yapmasını isteyen Oğuzhan," Evde oturduğumuzda soyutlandık bizim bu ülkeye faydamız yok gibi bir durum yok. Herkes elinden geleni yapsın. Halk eğitim bu durumu hastaneler ile istişare yaparak, malzemeyi hastaneden alarak bize getiriyor. Biz diktikten sonra hemen malzemeler kullanılmıyor. Bunlar hastanelerde gerekli temizlik aşaması yapıldıktan sonra kullanıma geçiriliyor. Bu nedenden dolayı insanların bir endişe duymasına gerek yok. Biz bu maskeleri hemen suratımıza veya birilerine verip kullandırmıyoruz. İnsanlar elini taşın altına koymuş. Her bir kadın günde 100 maske dikerek destek olmaya çalışıyorlar. Sevdiklerimiz için geleceğimiz için evde kalalım"ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor

Kaynak: İHA

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Sağlıkçılar için evinde gönüllü olarak maske dikiyor

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