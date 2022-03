SAĞLIKÇILAR ATA'NIN ANITA ÇELENK SUNDU

İZMİR (DHA) - İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na törenle çelenk sundu.

İzmir Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı çelenk sunma programına İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, farklı üniversitelerden akademisyenler ile çok sayıda doktor katıldı. İzmir İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Hüseyin Bozdemir, törende yaptığı konuşmada, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayıp, "Tıp eğitimi alan ve tıp eğitimine katkıda bulunan, insanlığa daha iyi bir yaşam sunmayı amaç edinen, mesleğini özveriyle yerine getiren meslektaşlarım ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Mensubu olduğum doktorluğun yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğuna her zaman inanmışımdır. Sadece hayatını başkalarına adayacak olanların seçebileceği bir yaşam biçimi diyebiliriz. Zorlu bir eğitim ile başlayan, doğasında fedakarlığı, insan üstü gayretlerle hizmet etmeyi barındıran bu meslek her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak kabul görmüştür ve görecektir. Yaklaşık 2.5 yıl tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, sağlık çalışanlarının olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü durumda da insanımızın imdadına en önde koştuğunu göstermiştir. Sağlık çalışanlarının emeklerinin hem toplumda hem de özlük haklarımızda karşılık bulmasını sağlık alanında tüm sorunların kısa sürede çözülmesini umut ediyoruz" dedi.

Tören konuşmanın ardından anıta çelenk sunumuyla sona erdi.