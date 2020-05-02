Sağlıkçı yeleği giyen tarihi eser kaçakçıları jandarmayı kandırmadı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan dün, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, araçta üzerlerinde 112 Acil yelekleriyle yakalandı.

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan dün, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, araçta üzerlerinde 112 Acil yelekleriyle yakalandı. Şüphelilerden birinin koronavirüs nedeniyle evinde, karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı. Araştırma başlatan jandarma, şüphelilerin kullandığı aracı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit etti. Takibe alınan araç, dün Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi girişinde durduruldu. Üzerlerinde 112 Acil yeleği bulunan İ.K, M.A. ve S.İ., sağlık personeli olduklarını savundu. Ancak jandarmayı inandıramadı. Araçta yapılan aramada, 1 sarı renkli haç figürü, 1 sarı renkli Hz. İsa figürü, 1 papaz figürü, 1 kuş figürü, üzerinde geçersiz yazan 5 adet 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, 1 adet 1000 Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 5 adet 10 Rus rublesi, 1 adet 5 Rus rublesi, bir miktar tespit edilemeyen maden parçası, seri numarası ve markası kazınmış tabanca, 5 mermi, 4 minyatür malzeme, 2 payp düzeneği, 3 metal şiş, 0.5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek için Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerden M.A.'nın koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA