Sağlıkçı ve kolluk kuvvetlerine çiğ köfte ikramı Karabük'te çeşitli kurumlarda görev yapan memurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine evlerinde yaptıkları çiğ köfteleri ikram ederek destek oldu.

Karabük'te çeşitli kurumlarda görev yapan memurlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine evlerinde yaptıkları çiğ köfteleri ikram ederek destek oldu.

Üniversite, kentteki çeşitli eğitim kurumları ve sağlık sektöründe görev yapan bir grup memur, evlerinde yaptıkları çiğ köfteleri kentteki hastanelerde ve kentin giriş çıkışında oluşturulan noktalarda çalışan kolluk kuvvetlerine ikram etti.

Karabük Sağlık-Sen Şube Başkanı Selçuk Taşyapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında gecesi gündüzü olmadan, ailesinden yuvasından sevdiklerinden ödün vererek karşılıksız ve mesai kavramı olmadan çalıştıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Taşyapar, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yeni tip koronavirüs salgınına karşı yoğun bir şekilde büyük bir özveri ile çalışan Karabük sağlık çalışanlarımıza ve şehrimizin giriş çıkışlarında oluşturulan sağlık denetim noktalarında bulunan güvenlik güçlerimize, Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Üniversite Şube Başkanı Serdar Yüce ve Karabük Sağlık-Sen Yönetim Kurulu üyelerimizle çiğ köfte yoğurup ikram ettik.

Gecesi gündüzü olmadan, ailesinden yuvasından sevdiklerinden ödün vererek karşılıksız ve mesai kavramı olmadan virüse karşı olağanüstü fiziksel bir mücadelede bulunan, insanla uğraşıp insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."

Kaynak: AA