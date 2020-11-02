Sağlıkçı kızdan yaşlı adama erken müdahale
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Sağlıkçı kızdan yaşlı adama erken müdahale

02.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:05
Sağlıkçı kızdan yaşlı adama erken müdahale

Ordu'nun Ünye ilçesinde bankta oturacağı sırada dengesini düşüp yaralanan yaşlı adama genç bir kız tarafından yapılan ilk müdahale herkesi sevindirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bankta oturacağı sırada dengesini düşüp yaralanan yaşlı adama genç bir kız tarafından yapılan ilk müdahale herkesi sevindirdi.

Edinilen bilgiye, ilçenin Çömlekçi Mahallesi deniz kenarında dinlenmek isteyen 88 yaşındaki Kazım Ateş, banka oturacağı sırada dengesini kaybederek deniz kenarında bulunan kayalıklara yuvarlandı. Bu sırada orada geçmekte olan 19 yaşındaki Tuğçe Bulat yaşlı adamın yanına koşarak müdahale etti. Kafasında oluşan yara nedeniyle sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden müdahale etmeye devam eden genç kız çevredekilerinde bu hareketiyle taktirini topladı.

"Zaten sağlık okuyorum, kimseyi bekleyemezdim"

Yaşlı adama müdahale sonrası yaşanılanları anlatan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu Tuğçe Bulat," Arkadaşımla beraber çamlık tarafına doğru yürüyorduk. Bu sırada yaşlı amcanın yerde olduğunu görünce müdahale etmek istedim. Başından kan geliyordu. Kimseyi beklemeden ilk müdahaleyi yapmak zorundaydım. Orada bulunanlardan sargı bezi ve peçeteyle pansuman yaptım. Zaten daha sonra sağlık ekipleri geldi" dedi.

Olay sonrası 88 yaşındaki Kazım Ateş ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Sağlıkçı kızdan yaşlı adama erken müdahale
Sağlıkçı kızdan yaşlı adama erken müdahale
Sağlıkçı kızdan yaşlı adama erken müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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