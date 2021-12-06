Sağlıkçı kadınlar, şiddete karşı savunma sporları öğreniyor

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, aralarında doktor, hemşire ve tıp fakültesi öğrencilerinin de yer aldığı kadınlar, günlük hayatta karşılaşabilecekleri olası şiddet eylemlerine karşı kendilerini korumak için savunma sporlarını öğreniyor. Düzenli antrenmanlarla aikido, muaythai, kick boks branşlarında savunma tekniklerini öğrenen kadınlar, spor yapılması tavsiyesinde bulunuyor.

Kentte aralarında doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu kadınlar, sokakta ve çalıştıkları kurumda olası şiddet girişimlerine karşı kendilerini korumak amacıyla savunma sporlarını öğreniyor. Samsun Sportif Yaşam Akademisi Gençlik ve Spor Kulübü'ne üye kadınlar, düzenli antrenmanlarla aikido, muaythai, kick boks branşlarında savunma tekniklerini çalışıyor. Öğrendikleri teknikler sayesinde sokağa daha özgüvenli çıktıklarını belirten ve tüm kadınları savunma sporu öğrenmeye davet eden kadınlar, hem sağlıklı ruh ve bedene sahip olduklarını hem de şiddete karşı önlem aldıklarını belirtiyor.

Düzenli antrenmanlara katılan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğrul Kırtıloğlu da "Yaklaşık 4 yıldır aikido sporuyla ilgileniyorum. Hem mental hem fiziki rahatlamayı bu sporla buldum hem günün yorgunluğunu atabilmek hem de dışarıda kendimize güven açısından gayet iyi oluyor. Bu spor savunma amacıyla kullanılabilecek, yüzlerce tekniğin öğrenildiği bir spor. Öte yanan son dönemlerde kadına şiddet, sağlıkta şiddet vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aikido, savunma amaçlı da kullanılabilecek bir spor. Tabi ki şiddeti hiçbir koşulda savunmuyoruz fakat kadınların, sağlık çalışanlarının şiddete karşı kendilerine güvenlerini getirmesi bakımından bu sporu öneriyorum. Birkaç hareketle kendilerini şiddetten koruyabileceklerini belirtmeliyim" dedi.