Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına pankartlı sürpriz
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Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına pankartlı sürpriz

TEKİRDAĞ'da acil tıp teknisyenleri Hülya ve Ferit Karakaş çifti, koronavirüse karşı korumak için Edirne'deki akrabalarının yanına gönderdikleri kızları Asya'ya (7) kendisini çok özlediklerini göstermek için balon ve pankartla sürpriz hazırladı.

25.04.2020 08:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 08:04
Sağlıkçı çiftten bir aydır görmedikleri kızlarına pankartlı sürpriz
TEKİRDAĞ'da acil tıp teknisyenleri Hülya ve Ferit Karakaş çifti, koronavirüse karşı korumak için Edirne'deki akrabalarının yanına gönderdikleri kızları Asya'ya (7) kendisini çok özlediklerini göstermek için balon ve pankartla sürpriz hazırladı. Organizasyon firmasıyla anlaşan Karakai çifti, Asya'nın kaldığı apartman dairesinin balkonuna, balonlarla süsledikleri üzerinde 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankart astırdı. 

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi ambulans ekibinde acil tıp teknisyeni olarak çalışan Hülya Karakaş ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde eşi gibi acil tıp teknisyeni olan Ferit Karakaş, koronavirüs salgınına karşı önlem almak için kızları Asya Karakaş'ı, Edirne'deki teyzesinin yanına gönderdi. Sağlıkçı Karakaş çifti, bir ayı aşkın süredir görmedikleri kızları Asya'ya kendisini çok sevdiklerini ve özlediklerini göstermek için sürpriz yapmaya karar verdi. Bir organizasyon firmasıyla anlaşan çift, balonlar ve 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankart hazırlattı. Karataş çifti, Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki apartmanın Asya'nın kaldığı 7'nci kattaki dairesine balonlarla süsledikleri üzerinde 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankartı astırdı. Sürprizi gören Asya bir yandan çok şaşırdı, bir yandan da çok sevindi.

'1 AYDIR ANNE VE BABAMI GÖREMİYORDUM, ÇOK MUTLU OLDUM'Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyleyen Asya, "Çok mutlu oldum. Annem ve babamın ikisi de sağlıkçı ve beni korumak için buraya gönderdiler. 1 aydır annem ve babamı göremiyordum, bu sürpriz beni çok mutlu etti. Umarım bu virüs en kısa sürede biter ve onlara kavuşurum" dedi.Küçük Asya, annesiyle de telefonla görüntülü konuşarak, onları çok özlediğini dile getirdi. Duygu dolu anlar yaşayan Asya, anne ve babasına teşekkür ederek, "Virüs biter bitmez yanınıza geleceğim, sizleri çok seviyorum" diye konuştu.'BUGÜNE KADAR HİÇ AYRI KALMAMIŞTIK'Baba Ferit Karakaş, koronavirüs sürecinde kızlarını olası bir hastalık riskinden korumak adına Edirne'ye, teyzesinin yanına gönderdiklerini, bunun kendileri için çok zor bir karar olduğunu söyledi. Karakaş, "Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir şekilde kızımızdan ayrılmamıştık ama onun sağlığı ve güvenliği için bu kararı almak durumunda kaldık. Bir aylık bir süreyi geride bıraktık, bir aydır kızımızdan ayrıyız. Bu süreç başladı başlayalı hiçbir şekilde onun psikolojisinin etkilenmemesini istedik. Ama ister istemez onlardan hep beklentimiz oldu. Bir olgunluk göstermelerini istedik ve bu olgunluğu fazlasıyla gösterdiler ve biz de bir sürpriz hazırladık eşimizle beraber. Umarız bu herkes için bir farkındalık olur" dedi.'ASYA'NIN MUTLU OLMASI İÇİN BU SÜRPRİZİ YAPTIK'Anne Hülya Karakaş da kızını çok özlediğini belirterek, mutlu olması için bu sürprizi yaptıklarını söyledi. Karakaş, "Bu süreci zor atlatıyoruz çünkü kızımı çok özledim. 1 aydan beri kızımla görüşmüyorum. Tüm sağlıkçıların ve arkadaşlarımın aynı şekilde çocuklarını, yakınlarını görememeleri çok üzücü. Zor zamanda yanında olamamak sağlıkçı olarak çok zor. Bir an önce ona kavuşmak istiyorum. Onun bir nebze de olsa mutlu olması için bu sürprizi yaptık. Umarım bir an önce bu süreç biter ve kavuşuruz" diye konuştu.

Organizasyon firması sahibi Nilay Doğruöz, böyle bir projeye katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Doğruöz, "Sağlıkçı anne ve babadan böyle bir teklif geldi. Biz de hemen çalışmalara başladık. 1 haftalık bir uğraş sonucunda böyle bir çalışma hazırladık. Rüzgarın olması biraz işimizi zorlaştırsa da ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Biz de bu mutluluğun parçası olmaktan büyük gurur duyduk" dedi.


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

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