Sağlıkçı çiftin çocuklarından polisleri duygulandıran mektup
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Polis, Sivas, Anne, Güncel

Sağlıkçı çiftin çocuklarından polisleri duygulandıran mektup

Sivas'ta sağlıkçı bir çiftin çocukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.

22.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:36
Sağlıkçı çiftin çocuklarından polisleri duygulandıran mektup

Sivas'ta sağlıkçı bir çiftin çocukları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.

Sivas Numune Hastanesinde görev yapan hemşire Gülşah Gözeten ve aynı hastanede çalışan radyoloji teknikeri Abdullah Gözeten çiftinin 10 yaşındaki kızları Zeynep Rana ve 15 yaşındaki oğulları Tuna, polislere moral vermek üzere mektup kaleme aldı.

İki kardeşin yazdığı ve üzerine polis resmi çizdiği mektuplar, sağlıkçı anne tarafından Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen'e teslim edildi.

Kulen'in mesai arkadaşlarıyla paylaştığı mektup, okuyanları duygulandırdı.

Gazi Osman Paşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Gözeten, mektubunda polislere işlerinde kolaylık dileyerek şu ifadelere yer verdi:

"Sizler bizim için vatanımız için çalışıyorsunuz. Biz sizin işiniz kolaylaşsın diye evde duruyoruz. Siz insanların sağlığını güvence altına alıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanları kadar siz de gece gündüz çalışıyorsunuz. Annem ve babam sağlık çalışanı, onların çalıştığı kadar çalışıyorsunuz. Sizlere çok teşekkürler, Allah kolaylık versin."

Tuna Gözeten ise mektubunda sağlık çalışanı anne ve babası gibi güvenlik güçlerinin de bu süreçte çok çalıştığını ve yorulduğunu dile getirdi.

Kulen ise duygulu mektuplarından dolayı Gözeten kardeşlere ve sağlıkçı ailesine teşekkür ederek çocuklara polis şapkası, tişört, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: AA

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