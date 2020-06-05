Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi
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Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi

KAYSERİ'de, sağlık çalışanı Muhlis Gençay (27) ile Reyhan Oral (25), koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini normalleşme sürecinin ardından gerçekleştirdi.

Sağlıkçı çift, parkta kıyılan nikahla dünyaevine girdi
05.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:52

KAYSERİ'de, sağlık çalışanı Muhlis Gençay (27) ile Reyhan Oral (25), koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri evliliklerini normalleşme sürecinin ardından gerçekleştirdi. Genç çift, parka kıyılan nikahla dünyaevine girdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetiysen olarak çalışan Muhlis Gençay ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyetisyen olan Reyhan Oral çifti, 2 ay önce planladıkları nikahlarını koronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldı. Genç çift, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte nikah için Kocasinan Belediyesi'ne başvurdu. Belediye yetkilileri, nikahın koronavirüs tedbirleri kapsamında Mimarsinan Parkı'nda kıyılmasına karar verdi. Hazırlanan parkta nikah töreni düzenlendi. Çiftin nikahına Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sağlık çalışanları ve çiftin yakınları katıldı. Katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyduğu nikahı Başkan Çolakbayrakdar kıydı. Dünyaevine giren çifti yakınları tebrik etti.

'ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK'Koronavirüsten dolayı nikahlarını ertelediklerini ifade eden Reyhan Oral, "Pandemi döneminde evlenecek olsaydık ailemiz yanımızda bulunamayacaktı. Bu nedenle koronavirüsten dolayı  biz de bazı planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Kocasinan Belediyesi Başkanımızın ve İl Sağlık Müdürümüzün sayesinde ailelerimizde bu mutlu günümüze şahit oldular. Umarım bu korona günleri sona erer. Bizler de daha mutlu ve huzurlu sağlıklı günlerimize geri döneriz" dedi.

Damat Muhlis Gençay ise, unutulmaz bir nikah töreni yaptıklarını belirterek, "Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 2 aylık bir ertelemeden sonra nikahımızın bu şekilde olması bizleri mutlu etti. Bizler için unutulmaz bir anı oldu" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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