Sağlıkçı anneler için duygulandıran 'Anneler Günü' videosu
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Sağlıkçı anneler için duygulandıran 'Anneler Günü' videosu

Sağlıkçı anneler için duygulandıran 'Anneler Günü' videosu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlık personeli anneler için Anneler Günü videosu hazırlandı.

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından sağlık personeli anneler için Anneler Günü videosu hazırlandı.

Duygulandıran videoda, sağlık personeli annelerin pandemi sürecinde evlerinden uzak kaldıkları ve çocukları ile görüşemedikleri için cep telefonundan görüntülü olarak konuştukları, eve giden annelerin çocuklarının ise kapıya 'anne' diye bağırarak koştukları kesitler yer alıyor.

Videoda yer alan mesajda ise, "Her kadın en çok anne olmayı sever bu hayatta. Bu zor günlerde pandemi ile yılmadan mücadele eden sağlıkçı annelerimiz de çocukları ile kucaklaşamadıkları bu dönemde, kendilerine emanet edilen hastalarına şefkatle yaklaştılar. Ailelerine, anne ve babalarına dokunamadılar belki ama her hastanın önce yüreğine dokundular bu zor zamanlarda. Her yitip giden canımız için hüzünlendiler, gözyaşı döktüler çünkü kaybettiğimiz o canlarımız da birilerinin annesi ya da bir annenin evladıydı. Gelin, sımsıkı sarılalım tedbirlere ve artık annelerimizin de evlatların da canı yanmasın. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Sağlıkçı anneler için duygulandıran 'Anneler Günü' videosu
Sağlıkçı anneler için duygulandıran 'Anneler Günü' videosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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