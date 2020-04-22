Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektupSİVAS'ta Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10) koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.

Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10) koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.

Sivas Numune Hastanesinde görev yapan hemşire Gülşah Gözeten ve aynı hastanede çalışan radyoloji teknikeri eşi Abdullah Gözeten'in çocukları Zeynep Rana ve Tuna, polislere moral vermek üzere mektup kaleme aldı. İki kardeşin yazdığı ve üzerine polis resmi çizdiği mektuplar, anneleri tarafından Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen'e teslim edildi. Kulen'in mesai arkadaşlarıyla paylaştığı mektup, okuyanları duygulandırdı. Gazi Osman Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Rana Gözeten, mektubunda polislere görevinde başarılar diledi. Zeynep, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sizler bizim için vatanımız için çalışıyorsunuz. Biz sizin işiniz kolaylaşsın diye evde duruyoruz. Siz insanların sağlığını güvence altına alıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanları kadar siz de gece gündüz çalışıyorsunuz. Annem ve babam sağlık çalışanı, onların çalıştığı kadar çalışıyorsunuz. Sizlere çok teşekkürler, Allah kolaylık versin."

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen de iki kardeşe teşekkür ederek polis şapkası, tişört, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: DHA