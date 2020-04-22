Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup - Haberler
Numune Hastanesi, Sivas, Güncel, Haber

Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektupSİVAS'ta Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10) koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.

22.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:18
Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10) koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.

Sivas Numune Hastanesinde görev yapan hemşire Gülşah Gözeten ve aynı hastanede çalışan radyoloji teknikeri eşi Abdullah Gözeten'in çocukları Zeynep Rana ve Tuna, polislere moral vermek üzere mektup kaleme aldı. İki kardeşin yazdığı ve üzerine polis resmi çizdiği mektuplar, anneleri tarafından Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen'e teslim edildi. Kulen'in mesai arkadaşlarıyla paylaştığı mektup, okuyanları duygulandırdı. Gazi Osman Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Rana Gözeten, mektubunda polislere görevinde başarılar diledi. Zeynep, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sizler bizim için vatanımız için çalışıyorsunuz. Biz sizin işiniz kolaylaşsın diye evde duruyoruz. Siz insanların sağlığını güvence altına alıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanları kadar siz de gece gündüz çalışıyorsunuz. Annem ve babam sağlık çalışanı, onların çalıştığı kadar çalışıyorsunuz. Sizlere çok teşekkürler, Allah kolaylık versin."

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen de iki kardeşe teşekkür ederek polis şapkası, tişört, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.

Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Engin Özkoç Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Shane Larkin Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:05:02. #1.14#
title