Zonguldak Valiliği: Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmamalı

Zonguldak Valiliği, hava sıcaklıkları ve nemdeki artış dolayısıyla günün en sıcak saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandığı belirtildi. Ülkede meydana gelen hava sıcaklıkları ve nemdeki artışın gerekli önlemler alınmadığı takdirde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler.'