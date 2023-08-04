Zonguldak'ta Yanlışlıkla Tiner İçen 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde su yerine tiner içen 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yanlışlıkla su yerine tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Aktaş Mahallesi'ndeki evinde su sanarak tiner içen Ç.Y, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakıma alınan Ç.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Sağlık