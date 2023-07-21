Zonguldak'ta Tekstil Fabrikasında Zehirlenme Şüphesi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, yedikleri yemek veya içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu. 50 işçi taburcu edilirken, 4 işçinin tedavisi devam ediyor. İncelemeler sürüyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında yedikleri yemek veya içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 54 işçiden 50'si taburcu edildi. 4 işçinin tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde bazı işçiler mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı. Şikayetler üzerine Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran 54 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Yedikleri yemekten veya içtikleri sudan zehirlendikleri değerlendirilen işçilerden 50'si taburcu edildi. Diğer 4 işçinin ise tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yenilen yemek ve içilen sudan inceleme yapmak üzere numune aldı. - ZONGULDAK