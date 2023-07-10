Zonguldak'ta Sel Felaketinden Etkilenen Hastanelere Acil Müdahale Üniteleri Kuruldu
Sağlık Haberleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu duyurdu. Sel felaketinden etkilenen Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, selden etkilenen Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu bildirdi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek?— Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023