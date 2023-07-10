Zonguldak'ta Sel Felaketinden Etkilenen Hastanelere Acil Müdahale Üniteleri Kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki devlet hastanelerinde, sağlık hizmetlerinin aksamaması için geçici acil müdahale ünitelerinin kurulduğunu duyurdu. Sel felaketinden etkilenen Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama olmaması için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.