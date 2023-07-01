Zonguldak'ta Kayalıklardan Düşen Genç Trenle Ambulansa Taşındı

Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan genç, zorlu arazi şartları nedeniyle trenle ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarından dolayı araçla girilemeyen bölgeye halat yardımıyla indirildi. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta kayalıklardan düşerek yaralanan genç, zorlu arazi şartları nedeniyle trenle ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı.

Kentte üç arkadaşıyla denize giren 15 yaşındaki Ö.A, dönüş yolunda Kapuz Caddesi'ndeki kayalıklardan düşerek ayağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, zorlu arazi şartlarından dolayı araçla girilemeyen bölgeye halat yardımıyla indirildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan gencin ambulansa taşınması için Filyos istikametinden gelen yolcu treninin makinistiyle irtibat kuruldu. Olay yerine trenle gelen ekipler, yaralı genci Zonguldak Tren Garı'na ulaştırdı.

Sedye yardımıyla ambulansa alınan genç, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.