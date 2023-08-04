Zonguldak'ta İlaç İçen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi içtiği ilaçlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi içtiği ilaçlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi Dr. Nefi Eraslan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ü.M. odasında oturduğu esnada çok sayıda ilaç aldı. Ailesi Ü.M.'yi hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekleri Ü.M.'ye müdahalede bulunduktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Ü.M.'nin midesi yıkandıktan sonra sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK