Zonguldak'ta İlaç İçen Genç Kız Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 22 yaşındaki bir genç kız çok sayıda ilaç içtikten sonra hastaneye kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çok sayıda ilaç içen 22 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Perşembe beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki N.D. isimli genç kız çok sayıda ilaç içti. Genç kız, ailesi tarafından odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Boş ilaç kutularını yerde gören aile endişeye kapılıp 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi yaparak ambulansa bindirip Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın tedavisi halen devam ediyor. - ZONGULDAK