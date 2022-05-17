Zonguldak'ta hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı - Haberler

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Zonguldak'ta hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı

AA - Gökhan Yılmaz - Sağlık
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Zonguldak'ta hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı

Zonguldak'ta safra kesesinden 1250 taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta safra kesesinden 1250 taş çıkarılan hasta sağlığına kavuştu.

Mide şişkinliği şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvuran Neriman A'nın (47) kontrollerinde, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven ve ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla hastanın safra kesesinden 1250 taş çıkarıldı.

Taşdöven, gazetecilere, daha önce böyle bir duruma rastlamadığını söyledi.

Taşların çok olabileceğini ancak hastanın bu kadar küçük taşlarla sadece mide şikayetinin bulunduğunu belirten Taşdöven, "Bu taşlar sarılık, pankreas iltihabı yapıyor. Hasta bunların hiçbirini yaşamamış. Sadece mide şişkinliği şikayetiyle geliyor. Normalde belli boyutu var safra kesesinin. Hastanınki biraz daha büyüktü. Hastanın sağlık durumu iyi, taburcu edildi." diye konuştu.

AA / Gökhan Yılmaz - Sağlık

Bülent Ecevit Üniversitesi, Genel Cerrahi, Araştırma, Zonguldak, Sağlık, Haberler

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