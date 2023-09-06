Zonguldak'ta fındık toplarken düşen kadın tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fındık topladığı sırada dengesini kaybeden bir kadın yaklaşık 10 metre yükseklikteki eğimli arazide düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan yaralı kadın, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.