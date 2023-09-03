Zonguldak'ta düğünde zehirlenme şüphesi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten yiyen 70 davetli zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten yiyen 70 davetli zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, düğünde tavuk, pilav ve nohudun yer aldığı yemeklerden yiyen vatandaşlar mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Devrek Devlet Hastanesi'ne zehirlenme şüphesiyle başvuran 70 kişiden bazıları tıbbi müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Bazı vatandaşların ise tedavileri sürüyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ikram edilen yiyeceklerden numune alarak laboratuvara gönderdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK