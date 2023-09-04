Zonguldak'ta Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Zonguldak'ta bir düğünde yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 70 kişi tedavi edildi ve taburcu edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ZONGULDAK'ta düğünde yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran 70 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir düğüne katılıp, nohut, pilav ve tavuk yiyen bazı davetlilerde ishal ve kusma şikayetleri baş gösterdi. Devrek Devlet Hastanesi'ne başvuran 70 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düğün yemeğinden numune aldı. Numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Tedavisi tamamlanan 70 kişi de taburcu edildi. Soruşturma sürüyor.