Zonguldak'ta ambulans yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Zonguldak'ta vaka dönüşünde bir ambulansta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ambulans sürücüsü, dumanları fark ederek hemen itfaiyeye haber verdi. Sağlık görevlileri tedbir amaçlı ambulansta bulunan ekipmanları dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı.

Zonguldak'ta vaka dönüşünde bir ambulansta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vaka dönüşünde seyir halindeki ambulansın motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, hemen ambulansı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında sağlık görevlileri tedbir amaçlı ambulansta bulunan sedye ve oksijen tüplerini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. - ZONGULDAK