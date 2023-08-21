Zonguldak'ta 66 yaşındaki kadın boğulma tehlikesi geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde plajlar mevkiindeki Ereğli Halk Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre denize giren G.K. bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. G.K.'nın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden can kurtaran, vatandaşların da yardımı ile G.K.'yı denizden çıkararak kumsala aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.'ya müdahalede bulunduktan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan G.K.'nın çok su yuttuğu fakat sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.