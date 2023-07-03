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Zonguldak'ta 6 köye şap hastalığı kısıtlaması

Zonguldak'ta 6 köye şap hastalığı kısıtlaması

Sağlık Haberleri

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 6 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı. Bartın merkeze bağlı Ulugeçitambarcı köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, karantina uygulaması başlattı. Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, İhsanoğlu, Ramazanoğlu, Yukarı İhsaniye Yeşilköy, Başaran ve Sarmaşık köyleri geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı. Devrek ve Ereğli'de de şap hastalığı ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 6 köye geçici olarak hayvan giriş ve çıkışı kısıtlandı.

Bartın merkeze bağlı Ulugeçitambarcı köyünde şap hastalığına rastlanılması üzerine Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, karantina uygulaması başlattı.

Bölgede gerekli çalışmaları yapıp tedbir alan ekipler, İhsanoğlu, Ramazanoğlu, Yukarı İhsaniye Yeşilköy, Başaran ve Sarmaşık köyleri geçici olarak hayvan giriş ve çıkışını yasakladı.

Öte yandan, Devrek ve Ereğli'de de şap hastalığı ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Sağlık

Zonguldak Hisarcık Çaycuma Bartın Sağlık Haberler

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