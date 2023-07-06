Zonguldak'ta 6 köyde şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan giriş çıkışı durduruldu

Zonguldak'ın 6 köyünde bazı hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine hayvan giriş çıkışı geçici olarak durduruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü karantina uygulaması başlatarak tedbirler aldı. Vakaya rastlanmayan diğer köylerde ise gözetim altına alındı ve aşılama çalışmaları başlatıldı.