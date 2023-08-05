Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle bir kişi bayıldı

Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli'de de etkisini gösteriyor. Bir kişi sıcak nedeniyle fenalaşarak bayıldı. Yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve hastaneye kaldırıldı.