Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle bir kişi bayıldı
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Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli'de de etkisini gösteriyor. Bir kişi sıcak nedeniyle fenalaşarak bayıldı. Yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi aşırı sıcak nedeniyle bayıldı.
Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli'de de etkisini gösteriyor. Murtaza Mahallesi Dışçesme sokakta yürüyen A.Ç. sıcak nedeniyle bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden A.Ç. yere düşüp bayıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen A.Ç.'nin yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç.'ye ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık