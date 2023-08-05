Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle bir kişi bayıldı

Sağlık Haberleri

Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli'de de etkisini gösteriyor. Bir kişi sıcak nedeniyle fenalaşarak bayıldı. Yardım çağrısı üzerine sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi aşırı sıcak nedeniyle bayıldı.

Ülke genelinde etkili olan Eyyam-ı Bahur sıcakları Ereğli'de de etkisini gösteriyor. Murtaza Mahallesi Dışçesme sokakta yürüyen A.Ç. sıcak nedeniyle bir anda fenalaştı. Bilincini kaybeden A.Ç. yere düşüp bayıldı. Olayı gören vatandaşlar hemen A.Ç.'nin yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri A.Ç.'ye ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Zonguldak Ereğli Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title