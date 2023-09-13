Zonguldak Ereğli'de Kömür Madeni Göçüğü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Ereğli'de meydana gelen kömür madeni göçüğünde 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Sağlık