Zeytinburnu'nda yaşayan baba, yatağa bağımlı olan oğluna 7 yıldır bakıyor

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan fedakar baba Abdurrahman Tek, motosiklet kazasında oluşan kafa travması sonucu yatağa bağımlı hale gelen oğluna 7 yıldır eşiyle beraber bakıyor. Baba, oğlunun tedavisine destek vermek için işinden ayrıldı ve oğluna özel bir odada bakım yapıyor.

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan fedakar baba Abdurrahman Tek, motosiklet kazasında oluşan kafa travması sonucu yatağa bağımlı hale gelen oğluna 7 yıldır eşiyle beraber bakıyor.

Hakkı Tek, 17 yaşındayken 2016'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Bir süre hastanede tedavi edilen Tek'in bakımı, hastane odasını aratmayan evinin özel bölümünde ailesi tarafından yapılmaya başlandı.

Eşinin rahatsızlıkları olduğu için oğlunun tedavisine destek veren baba Abdurrahman Tek, dericide çalıştığı işinden de ayrılarak 7 yıldır yatalak çocuğuna bakıyor.

Kaza sonrasında yaşanan süreci AA muhabirine anlatan Abdurrahman Tek, oğlunun yeniden sağlığına kavuşabilmesi için yıllarıdır yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Dericide çalıştığını, oğlunun 7 yıl önce geçirdiği kaza sonrası 3 ay izin aldığını ancak sonrasında işi bırakmak zorunda kaldığını belirten baba Tek, "Oğlum motor kazasında kafa travması geçirdi, yatalak hale geldi. İşi bırakmak zorunda kaldım. Ona bakabilmek için odayı yoğun bakım ünitesine çevirdik. Doktorları çağırıyoruz gelip imkan dahilinde tedavilerini yapıyorlar. Tedavinin bu sene biraz daha iyi gittiğini görüyoruz. Doktorlar da daha iyi tedavilerle ayağa kalkma şansı olabileceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Oğlunun bakımında eşinin de yardımı olduğunu anlatan Abdurrahman Tek, sırayla uyuduklarını, her gün özenle beslenme ve fiziksel egzersizlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Acı hissetmiyordu, sesimizi duymuyordu, bu sene bunlar gelişti"

Tek, yapılan tedaviler ve özel ilgi sayesinde oğlunda olumlu yönde ilerleme sağlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an yaptığımız 3 tedavi var. İmkanımız olunca doktorları çağırıyoruz refleksoloji, fizik ve yutkunma tedavisini yapıyorlar. Odada iki cihazımız var. Oğlumu gün içerisinde bu cihazlara oturtuyoruz, ayağa kaldırıyoruz. Bunların dışında imkanımız elvermiyor. 5 sene boyunca kendi başıma, imkanım dahilinde fizik tedavilerini yaptırıyordum. Bu sene bu 3 tedaviyle biraz daha iyi olduğunu görüyoruz. Mesela daha önce acı hissetmiyordu, sesimizi duymuyordu, okşamaları hissetmiyordu, bu sene bunlar gelişti. Bunlar çok güzel şeyler ama daha iyi tedaviler olması lazım. Onun tedavisini haftada 2 gün değil de 6 gün yapabilsem daha iyi olacağını söylüyorlar. Bunun dışında yurt dışında bazı tedaviler var. Uyuyan beyin zarlarını uyandıran, ezilen beyin zarlarını aktifleştiren bazı tedaviler var. Büyüklerimizden, hayırsever insanlarımızdan destek bekliyoruz."

"Tedavinin her gün olması gerekiyor"

Anne Gülistan Tek ise günün 24 saatinde oğlunun bakımının yapıldığını belirterek, hayatlarını onun odasında geçirdiklerini, sürekli yanında kaldıklarını anlattı.

Oğlunun tedavide iyiye gittiğini belirten Gülistan Tek, "Oğlum geçen sene gibi değil yavaş yavaş hissediyor. Zaten bizi duyuyor, ellerini ve ayaklarını kaldırmaya çalışıyor. Ama bu tedavi sürekli olacak, bir gün olup bir gün olmazsa olmaz. Her gün olması gerekiyor. Ben de bir anne olarak sesleniyorum oğluma sahip çıksınlar, tedavisi yarıda kalsın istemiyoruz." diye konuştu.