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Zehra'nın Hayatını Kurtaran Ameliyat

Zehra'nın Hayatını Kurtaran Ameliyat
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İzmir'de voleybol oynarken kalp damarlarındaki bozukluk nedeniyle fenalaşan 9 yaşındaki Zehra Zülal Binici, başarılı bir açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Zehra, artık koşabildiği için mutluluğunu dile getirdi.

İzmir'de, kalp damarlarındaki yapısal bozukluk nedeniyle voleybol oynarken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede iki kez kalbi duran çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Torbalı ilçesinde yaşayan İbrahim Halil ve Zümre Binici çiftinin 9 yaşındaki kızları Zehra Zülal Binici, 5 Kasım 2024'te arkadaşlarıyla voleybol oynarken bayıldı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Binici, buradaki müdahalenin ardından solunum cihazına bağlı şekilde İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yapılan ileri tetkiklerde Binici'nin kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirlendi. Kız çocuğunun kalbi, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında 2 kez durdu.

Kalbi çalıştırılan Binici, vücuda kan pompalanmasına destek olunması amacıyla 3 hafta, kalp akciğer dolaşım destek cihazına bağlandı.

Kalbini besleyen ana koroner damarının yanlış yerde oluştuğunun ve şah damarı ile kalp kası bandı arasında sıkıştığının belirlenmesine üzerine Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Servisinde görevli Prof. Dr. Onur Işık tarafından Zehra Zülal Binici'ye açık kalp ameliyatı yapıldı. Çocuk, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

"26'ncı günde iyi haber verdiler"

Zehra Zülal Binici, hastanede AA muhabirine ameliyattan önce halsizlik olduğunu, özellikle koştuğu zaman bayılmaya başladığını söyledi.

Yoğun bakımdaki tedavi süreci boyunca bir şey hatırlamadığını anlatan Binici, "Yapılan ameliyatın ardından artık bayılmayacağım için mutluyum. Artık koştuğumda bayılmayacağım. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Zümre Binici de kızını kaybetme korkusu yaşadığını anlatarak "O kötü günlerden sonra onu böyle görmemiz güzel bir duygu. Kalbi durduğunda yoğun bakımda görmüştüm. Her gün bilgi veriliyordu, 25 gün boyunca iyiye giden bir şeyi yoktu. 26'ncı günde iyi haber verdiler." diye konuştu.

"İstediği kadar koşup oynayabilir"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Onur Işık da zamanında yapılamayan teşhis ve ameliyat nedeniyle birçok çocuğun kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hastanın kalbinin sol tarafını besleyen ana damarın sağ taraftan çıkıp kötü bir seyirle bası altında kalarak sol tarafa gittiğini anlatan Işık, özellikle ıkınma ve egzersiz sırasında ani kan kesilmesi ve kalp durması yaşandığını ifade etti.

Işık, açık kalp ameliyatıyla damarı çıkması gereken bölüme getirdiklerini, böylece basıdan kurtardıklarını kaydederek, "Artık istediği kadar koşup oynayabilir." dedi.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Fatih Durak ise hastanın 2 kere kalbinin durduğunu, kalbin yarım saatlik kalp masajından sonra tekrar çalıştığını belirterek, çocuk hastanın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hastanenin çocuk kardiyoloji servisinde görevli Prof. Dr. Rahmi Özdemir ise hasta kendilerine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu, hızlı bir şekilde yoğun bakım servisinde tedavisine başladıklarını belirtti.

Binici'nin kalp fonksiyonlarının normale dönmeye başladığını ifade eden Özdemir, "Şu anda yüzde 60'ın üzerinde geriye döndü. Geri kalan kısımları ise zaman içerisinde toparlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
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