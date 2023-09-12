ZBEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yeni bir doktor göreve başladı

ZBEÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında göreve başlayan Dr. Öğr. Üyesi Barış Uymaz ile Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği daha da güçlendi. Dr. Öğretim Üyesi Barış Uymaz'ın hasta kabulüne başlamasıyla birlikte, Üniversite Hastanesinde By-Pass ameliyatları yeniden başlayacak. Dr. Barış Uymaz 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlığını aldı.