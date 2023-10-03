ZBEÜ Hastanesi'nde bypass ve kapakçık ameliyatları yeniden başladı

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bypass ve kapakçık ameliyatları yeniden yapılmaya başlandı. Ameliyat olan iki hastayı ziyaret eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Bundan sonra hastalarımız dışarılara gitmek zorunda kalmayacaklar. Daha iyi şartlarda, daha iyi bir hizmet alacaklar" dedi.

ZBEÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde uzunca bir süre sonra bypass ve kalp damar cerrahisi alanındaki ameliyatlar yeniden yapılmaya başlandı. Dr. Öğretim Üyesi Barış Uymaz ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Arslantürk tarafından yapılan ameliyatlarla hastalar başka şehirlerdeki hastanelere gitmeden sağlığına kavuştu.

Bypass ameliyatı olan iki hastayı ziyaret eden ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm hastalara artık hizmet verilmeye başlandığını duyurdu. Hastaların başka şehirlere gitmeye gerek kalmadan daha iyi bir hizmet alacağını açıklayan Özölçer, şu ifadelere yer verdi:

"Epey bir süredir hastalarımıza kalp damar cerrahisi alanında bypass veya kapakçık ameliyatları, benzeri alanlarda hizmet veremiyor idik. Sağ olsun yeni hocalarımızla birlikte Batı Karadeniz Bölgesi'nin tüm hastalarına artık hizmet vermeye başlıyoruz. İlk bypass ve kapakçık ameliyatımızı gerçekleştirdik bu hafta. Bu hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah bundan sonra gerisi de gelecek. Saygıdeğer hocalarımız çok kıymetli. Sağ olsunlar. Hastalarımıza da çok iyi bakıyorlar. Bundan sonra hastalarımız dışarılara gitmek zorunda kalmayacaklar. Daha iyi şartlarda, daha iyi bir hizmet alacaklar. Bu da hastanemiz için gurur verici bir şey. Çevremize, bölgemize daha fazla hizmet edeceğiz. Bunun da gururunu yaşıyoruz. İnşallah Zonguldak halkına da, çevremizdeki tüm illere de faydamız olur. Bu açıdan bu ameliyatları ilk defa uzun süredir yapamadığınız ameliyatları gerçekleştirdikleri için hocalarımıza sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi hizmetleri olur."

"Bütün bilgi ve birikimimizi kullanacağız"

Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Barış Uymaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada "Rektör hocamıza ve hastane yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz de onurlandırdılar. Ameliyat yaptığımız hastaları yerinde ziyaret ettiler. Bu nezaketi gösterdiler. Dilerim doktor arkadaşımla birlikte Zonguldak ve çevresi için uzunca bir süredir eksik olan iki kalp cerrahisini elimizden geldiğince hastalarımızın mutluluğu ve memnuniyeti asıl hedefimiz olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen bütün becerileri, bilgimizi, birikimimizi kullanacağız. Tekrar Rektör Hoca'ma teşekkür ediyorum verdikleri destek için. Her türlü desteği için. Teşekkür ederim" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Arslantürk de "Zonguldak halkının artık hak ettiği açık kalp cerrahisi üniversitemizde şu an gerçekleştiriliyor. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretlerde ZBEÜ Hastanesi Başhekimi Özcan Pişkin ve hastane yönetimi de hazır bulundu.