Zararlı Güneş Işınları Kansere Neden Olabiliyor

Zararlı güneş ışınları kansere neden olabiliyor

Sıcak havalara bağlı hasta sayısında artış yaşanıyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalında görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun, "Güneşe bağlı oluşan alerjik reaksiyonlar, var olan hastalıkların alevlenmesi gibi etkiler görülürken, geç dönemde ise pigmentasyonlar, lekelerin oluşması, deri yaşlanması, kırışıklıklar ve deri kanserleri ortaya çıkmaktadır" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Güneş ışınlarının deri kanserine neden olabileceğini belirten uzmanlar, zararlı güneş ışınlarına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Ülke genelinde artan hava sıcaklıkları hastalıkları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, zararlı güneş ışınlarının vatandaşlarda cilt kanserine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalında görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tosun, son dönemlerde artan hava sıcaklarının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bize gelen hastaların sayısı arttı"

Güneş ışınlarının olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Tosun, " Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bize gelen hastaların sayısı arttı. Derimizin güneşe direkt maruz kalmasıyla birlikte olumsuz etkiler görülmektedir. Güneşin etkileri erken ve geç dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. Erken dönemde güneş yanıkları, güneşe bağlı oluşan alerjik reaksiyonlar, var olan hastalıkların alevlenmesi gibi etkiler görülürken, geç dönemde ise pigmentasyonlar, lekelerin oluşması, deri yaşlanması, kırışıklıklar ve deri kanserleri ortaya çıkmaktadır" dedi.

"10.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamamız gerekiyor"

Vatandaşların zararlı güneş ışınlarından nasıl korunması gerektiğine değinen Doç. Dr. Tosun, "Güneşten korunmak için öncelikle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamamız gerekiyor. Çıktığımızda ise gölgeli alanlarda bulunmalıyız. Açık ve sık dokulu giysiler tercih etmeliyiz. Özellikle şapkayı fiziksel koruyucu olarak kullanmalıyız. Güneş koruyucu krem ve losyonların kullanılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güneş kremi seçerken dikkat edin"

Güneş kremi kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Tosun, "Hastanın aknesi varsa buna yönelik su bazlı güneş koruyucu krem, cildi kuruysa daha yağlı güneş koruyucu kremler kullanmasını öneriyoruz. Faktör olarak en az 30 faktör ve üzeri kremler kullanılmalıdır. Çocuklar için güneş koruyucu kremi 6 aydan sonra öneriyoruz. Hamileler ve çocuklar için kullanılanlar daha mineral içerikli olmalıdır. Özellikle dışarıda çalışanların her 3 saatte bir güneş koruyucu krem kullanmaları gerekiyor. Güneş kremini dışarı çıkmadan 20 dakika önce kullanmalıyız. Açık deri tipine sahip hastalarımız güneşten daha çok etkilendiği için güneş kremini daha dikkatli kullanmaları gerekiyor. Açık yerde benleri bulunan hastalarımızın mutlaka güneşten korunması gerekiyor. Çocuklardaki güneş yanıkları ilerleyen süreçte deri kanseri gelişimi açısından risk faktörü oluşturuyor" dedi.