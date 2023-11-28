Zambiya'da düzenlenen Uluslararası Afrika'da Halk Sağlığı Konferansı'na DSÖ Genel Direktörü, Zambiya Devlet Başkanı ve birçok davetli katıldı. Konferansta, Afrika'da sağlık alanında yapılması gerekenler ele alınacak.

Afrika ülkesi Zambiya'da Uluslararası Afrika'da Halk Sağlığı Konferansı düzenleniyor.

Konferansa, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkent Lusaka'da başlayan konferansın açılışında konuşan Zambiya Cumhurbaşkanı Hichilema, Afrika'da sağlık alanının güçlendirilmesi, özellikle aşı üretimine önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hichilema, Afrika'daki salgın hastalıkların kalkınmayı geciktirdiğine ve hastalıklarla mücadelede daha dirençli hale gelinmesi gerektiğine işaret ederek, "Günlük işleri yürütmek için küçük klinikleri bile desteklemeliyiz. Koordinasyon da çok önemli ve birlikte çalışmalıyız." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise sağlık hizmetlerine erişimin Afrika'da hastalıkların kontrolü ve önlenmesi için kilit noktada olduğunu belirterek, "Sağlıklı bir Afrika, daha güvenli, müreffeh ve barışçıl bir kıtanın temelidir." ifadesini kullandı.

Dört gün sürmesi planlanan konferansta, Afrika'da sağlık alanında atılması gereken adımlar konuşulacak.