Yutulabilir Mide Balonları Sağlık Tehlikesi Oluşturuyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, obezite tedavisinde alternatif bir yöntem olarak tercih edilen yutulabilir mide balonlarının, sağlık açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yutulabilir mide balonu uygulaması, kanama ve mide delinmeleri gibi ciddi sağlık komplikasyonlarına sebep olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kamil Özdil, yutulabilir mide balonlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandığını hatırlatarak, bu kararı yerinde bulduğunu belirtti.

Yutulabilir mide balonlarının cerrahi müdahale gerektirmeden midenin hacmini küçültmeyi amaçlayan bir yöntem olarak kullanıldığına değinen Özdil, şunları kaydetti:

"Bu balonlar, genellikle kapsül şeklinde olup, hasta tarafından ağız yoluyla yutuluyor. Balon mideye ulaştıktan sonra şişirilerek hacmi artırılıyor. Midenin daha küçük bir alanı olmasına neden olan bu işlemle, kişilerin daha az yemek yemesi ve dolayısıyla kilo kaybı sağlanması hedefleniyordu. Ancak sağlık açısından zararları tespit edildi."

"Endoskopik değerlendirme yapılmalı"

Klasik yöntemle yerleştirilen mide balonlarında, öncelikle endoskopik değerlendirme yapılması gerektiğini ve bu sayede ülser, "hiatal herni" gibi durumların tespit edilebileceğini kaydeden Özdil, bu durumların mevcut olması halinde uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini aktardı.

Özdil, yutulabilir mide balonu uygulamasında bu tür durumların göz ardı edilebildiğine dikkati çekerek, "Balonun mide içine tam olarak yerleşememesi veya yemek borusunda açılması durumunda, delinme riski oluşabilir. Mide ülseri gözden kaçarsa, kanama ve mide delinmesi gibi ciddi komplikasyonlar meydana gelebilir." ifadelerini kullandı.

Yutulabilir mide balonlarının, tıbbi gözetim ve profesyonel uygulama olmadan midenin içine yerleştirildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret eden Prof.Dr. Özdil, "Yanlış yerleştirilen balonlar, mide delinmesine yol açabilir, bu da acil müdahale gerektiren bir durum. Uzun süreli kullanımda ise sindirim sistemi sorunları, mide tıkanıklığı, bulantı ve kusma gibi problemler ortaya çıkabilir." değerlendirmelerinde bulundu.