Yusuf Selim Bolat'ın Üçüncü Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

İzmir'de kalbinde doğuştan yapısal sorunlar bulunan ve henüz bebekken iki kez kalp ameliyatı geçiren 12 yaşındaki Yusuf Selim Bolat, üçüncü ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bornova ilçesinde yaşayan Bolat, sol kalp kapakçığının birinin doğuştan oluşmaması ve damarlardaki darlıklar nedeniyle 2,5 ve 5 aylıkken 2 kez kalp ameliyatı oldu.

Ailesi, tedavilere rağmen halsizlik, rahat yürüyememe ve nefes alamama şikayeti süren Bolat'ı geçen yıl Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Nihat Çine ve Çocuk Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Timur Meşe tarafından muayene edilen Bolat, takip edilmeye başlandı.

Doktorlar yaptıkları kontrollerde Bolat'ın daha önce ameliyat olduğu damarlarda ve kalbinin sol tarafında bulunan ana atardamarda daralmaların olduğunu tespit etti. Doktorlar, sağ taraftaki kapakçığı sola, sağ taraftaki kapakçık yerine ise kadavradan bağışla elde edilen kapakçığı nakletmeye karar verdi.

Bolat, 8 saatlik ameliyatın ardından iyileşti.

"Nefes alıp vermem bile rahatladı"

Yusuf Selim Bolat, AA muhabirine, tedavi sürecinde doktorlarının kendisine moral verdiğini söyledi.

Ameliyattan sonra hayatının değiştiğini anlatan Bolat, "Ameliyat olduktan sonra nefes alıp vermem bile rahatladı. Daha ferah bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Daha yavaş yorulduğumu fark ettim. Ameliyat daha güzel bir şekilde yaşamamı sağlayacak." diye konuştu.

Anne Esma Bolat ise zor günler yaşayan oğlunun sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ameliyattan sonra çok sarılamadık. Artık oğluma korkmadan sarılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yusuf Selim'in gülücüğü bize bir hediye"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Nihat Çine de Yusuf Selim Bolat'ın kendilerine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu, Prof. Dr. Timur Meşe ve ekibiyle konuyu çok detaylı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Daha önce kalbe 2 kez müdahale edilmesinin risk oluşturduğunu anlatan Çine, şöyle konuştu:

"Kalbin sol tarafında neredeyse her yere müdahale etmemiz gerekiyordu. Kapağın altında bir darlık vardı. Darlık nedeniyle girdaplı bir akım oluşuyor, hem kapağın yapısını bozuyor hem kalbi zorluyordu. Ana atardamardaki kapakta bir darlığımız vardı. Henüz 12 yaşında olduğu için değişmesi gerektiğinde oraya koyacağımız kapağın büyüyebilir potansiyelde olması gerekiyordu."

Çine, ameliyat ve tedavilerin ardından Bolat'ın iyileştiğini kaydederek, "Hastamız geziyor ve dolaşıyor. Yusuf Selim'in gülücüğü bize bir hediye." dedi.