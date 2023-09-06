Yunusemre Belediyesi, çölyak ve otizm hastaları için sosyalleşme projesi başlattı

Yunusemre Belediyesi, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile birlikte çölyak hastaları başta olmak üzere otizm ve down sendromlu bireylerin sosyalleşebileceği bir proje için çalışmalara başladı.

Yunusemre Belediyesi, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile birlikte çölyak hastaları başta olmak üzere otizm ve down sendromlu bireylerin sosyalleşebileceği proje için kolları sıvadı.

Yunusemre Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılan toplantıda 30 madde görüşüldü. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği ile birlikte hayata geçirilecek projeye ilişkin Belediye Başkanı Çerçi'ye protokol yapma yetkisi verilmesi de görüşüldü. Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı projeye ilişkin bilgi verirken, Dernek Başkanı Halim Şivecan da söz alarak çalışmanın kendileri için önemini anlattı. Şivecan, "Çölyak ve Organik Beslenme Derneği olarak pek çok kez birlikte çalıştık. Hepinizin desteğini gördük. Bu anlamda minnettarız. Bildiğiniz gibi çocuklarımızın dışarıda bir şeyler yeme gibi bir şansı yok. Bu anlamda sosyalleşmek için bir alana ihtiyaçları var. Yapılacak proje ile belirlenen yerde bir sosyalleşme alanı oluşturacağız. Burada glütensiz ürünler olacak. Glütensiz beslenme otizm ve down sendromlu çocuklarımız için de önemli. Bunun için ortak bir projeye imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

Projeyi önemsediklerini kaydeden Başkan Çerçi, maddeyi meclisin onayına sundu. Madde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Çerçi, Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye'yi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 3 Ekim Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA