Yunanistan'da sel felaketi sonrası leptospiroz hastalığından 1 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi sonrası 9 leptospiroz vakası tespit edildi. Bu vakalardan biri hayatını kaybetti. Leptospiroz hastalığı fare gibi kemiricilerden insana bulaşabiliyor ve çeşitli belirtiler gösterebiliyor.

Yunanistan'da sel felaketi yaşanan Teselya Bölgesi'nde 1 kişinin, bakteriyel hastalık leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Larisa Kriz Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Teselya Bölgesi'nde 9 leptospiroz vakası tespit edildi.

Bu vakalardan ikisinin tedavisi devam ederken, 1 hasta ise hayatını kaybetti.

Kerkira Adası'nda leptospiroz nedeniyle 2 can kaybı olmuştu

Kerkira Adası'nda biri mayısta, diğeri bu ay olmak üzere iki kişi leptospiroz nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerde bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana geçebiliyor.