Yunanistan'da Leptospiroz Salgını İhtimali

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY), Kerkira Adası'nda leptospiroz salgını ihtimaline karşı çalışma başlatılmasını istediği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, 22 Eylül'de Kerkira Adası'nda hayatını kaybeden bir kişinin ölüm nedeninin bakteriyel bir hastalık olan leptospiroz olduğu belirtildi.

EODY, mayısta da Kerkira'da bir kişinin leptospiroz nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, Bölge Valiliği Sağlık Genel Müdürlüğünden salgın hastalık ihtimaline ilişkin araştırmada bulunmasını ve dezenfeksiyon ile haşere ilaçlama çalışması yapmasını istedi.

Leptospira adı verilen bakterilerin neden olduğu leptospiroz hastalığı, hiçbir belirti vermeyebileceği gibi, baş ağrısı, kas ağrısı, yüksek ateş, akciğerde kanama, menenjit gibi belirtiler de gösterebiliyor.

Özellikle fare gibi kemiricilerden bulaşan leptospiroz nadir de olsa insandan insana da geçebiliyor.